„Beitrag zu Fairness und Steuergerechtigkeit“

In Wien etwa sei dieser Trend schon seit zwei Jahren zu beobachten, „das war in den 2018er-Zahlen sichtbar“, so der Wifo-Experte. Die Stadt Wien hatte mit der Online-Buchungsplattform länger eine Vereinbarung gesucht, die Verhandlungen dann aber im Oktober abgebrochen. Vor allem WKÖ und Tourismusbranche pochen seitdem verstärkt auf eine bundesweite Regelung. Österreich-weit lagen die Ortstaxen-Einnahmen von allen Tourismusbetrieben (inkl. AirBnB) laut Loretz bei rund 100 Millionen Euro. Allein in Wien seien es bereits 23 Millionen Euro, deutlich mehr als früher.