„System Shock 3“: Düstere Atmosphäre im neuen Clip

Auf der Game Developers Conference in San Francisco hat das Entwicklerstudio OtherSide Entertainment neue Szenen aus dem dritten Teil der „System Shock“-Reihe präsentiert. Das Sci-Fi-Actionrollenspiel, in der man sich mit der bösartigen KI SHODAN anlegt, entsteht unter Leitung der Entwicklerlegende Warren Spector. Er war auch leitender Entwickler der ersten beiden Teile. Noch ist man in einer sehr frühen Phase der Entwicklung, einen offiziellen Erscheinungstermin gibt es noch nicht.