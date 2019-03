Crytek zeigt Raytracing auf AMD Radeon Vega 56

Die Spieleschmiede Crytek ist spätestens seit „Far Cry“ bekannt für opulente Grafik und will auch in Zukunft ganz vorne mitspielen. Was man für den neuen Trend Raytracing in petto hat, zeigt Crytek nun in einer Technologiedemo der CryEngine 5.5, in der auf einer Radeon Vega 56 realistische Echtzeit-Beleuchtung und -Reflexionen berechnet werden. Bei Raytracing werden Beleuchtung und Reflexionen durch die Nachverfolgung einzelner Lichtstrahlen in der Spielewelt erzeugt, was realistischer aussieht als andere Methoden, aber auch eine Menge Rechenkraft verschlingt.