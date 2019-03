5 Minuten Postapokalypse im „Division 2“-Trailer

Ubisoft feiert die Veröffentlichung des Online-Shooters „The Division 2“ am 15. März mit einem ausführlichen neuen Trailer, der die Spielwelt und ihre Helden näher vorstellt. In „The Division 2“ verschlägt es den Spieler in die nach einer Virenpandemie völlig verwüsteten Vereinigten Staaten, wo er sich diesmal im postapokalyptischen Washington mit Waffeneinsatz über Wasser halten muss. Die Überlebenden haben sich zu Banden zusammengerottet, welche die Hauptstadt übernehmen wollen. Dem Spieler fällt die Aufgabe zu, das zu verhindern. „The Division 2“ gibt es ab sofort für PC, PS4 und Xbox One.