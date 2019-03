Bombastische Action in „Battlefield V: Firestorm“

Battle-Royale-Shooter, in denen gewinnt, wer am Schluss noch lebt, sind seit „PUBG“ und „Fortnite“ ein globales Gaming-Massenphänomen. Jetzt schickt EA nach „Apex Legends“ die nächste Neuheit ins Rennen um die Gunst der Battle-Royale-Fans, genauer: einen neuen Modus für „Battlefield V“. Der verspricht Massenschlachten für 64 Spieler auf riesigen und opulent umgesetzten Karten, bombastische Action und Fahrzeuge. „Battlefield V: Firestorm“ soll am 25. März als neuer Multiplayer-Modus für „Battlefield V“ erscheinen, setzt also das Hauptspiel voraus.