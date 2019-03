Lichtstreifen sollen „Smartphone-Zombies“ schützen

So sollen Fußgänger, die auch beim Laufen aufs Mobiltelefon schauen, davon abgehalten werden, aus Versehen über rote Ampeln zu gehen. Die Tel Aviver Stadtverwaltung will die Warnstreifen zunächst an einer Kreuzung gegenüber des Rathauses testen. Wenn das System funktioniert, könnte es auf die restliche Stadt ausgedehnt werden.