Geschäfte in Philadelphia müssen Bargeld annehmen

Als erste Großstadt in den USA will Philadelphia Geschäfte und Restaurants dazu verpflichten, weiterhin Bargeld anzunehmen. Bürgermeister Jim Kenney unterzeichnete ein Gesetz, das Menschen ohne Bankkonto schützen soll. Wenn Geschäfte und Restaurants künftig nur bargeldlose Zahlungen akzeptieren, wird dies als „unrechtmäßige Diskriminierung“ gewertet. Die Neuregelung tritt im Juli in Kraft.