Urlauber auf Bali 24 Stunden ohne mobiles Internet

Von 6 Uhr am Donnerstag bis 6 Uhr am Freitag soll demnach „Funkstille“ herrschen, wie das indonesische Kommunikationsministerium am Mittwoch mitteilte. Zugleich soll auf dem Flughafen der Inselhauptstadt Denpasar 24 Stunden lang komplett der Verkehr ruhen.