Paketbranche erwägt Aufpreis für Haustür-Lieferung

Der Mitbewerber GLS, Tochter der britischen Royal Mail, hatte entsprechende Zuschläge dem Bericht nach bereits bei einigen Firmenkunden für das Weihnachtsgeschäft eingeführt. Haustürlieferungen an Privatkunden seien aufwendiger als gewerbliche Lieferungen an Firmen, bei denen die schnelle Annahme der Pakete gewährleistet sei, wird eine GLS-Sprecherin zitiert. GLS hat demnach Preisaufschläge gegenüber Unternehmen durchgesetzt, in dessen Auftrag die Firma Pakete transportiert. Ob die Versender die höheren Haustürpreise an ihre Endkunden weitergereicht haben, ist unklar.