IT-Händler bringt grüne Elektronik nach Österreich

Fünf Bäume pro Laptop

Um den CO 2 -Fußabdruck der ursprünglichen Produktion zu neutralisieren, werden darüber hinaus pro Gerät fünf neue Bäume gepflanzt und sozialökonomische Projekte unterstützt. Davon sollen schließlich alle profitieren: Wie Omega in einer Aussendung vorrechnet, könnten für 30 wiederaufbereitete Laptops 15,3 Tonnen an Produktabfällen vermieden, 5,7 Millionen Liter Wasser sowie zehn Tonnen CO 2 eingespart werden.