Sicherheitskommissar warnt vor Chinas IT-Dominanz

Die EU-Kommission sieht chinesische Dominanz in der Informationstechnologie als potenzielles Sicherheitsrisiko für Europa. Neunzig Prozent aller IT-Geräte würden in Asien hergestellt, China kontrolliere den Großteil der für die Fertigung von IT-Geräten notwendigen Rohstoffe, sagte EU-Sicherheitskommissar Julian King am Donnerstag. Zudem investiere China ein Vielfaches der in Europa ausgegebenen Summen in künstliche Intelligenz. „Ein solches Niveau der Abhängigkeit schafft Risiken“, warnte der britische Politiker bei einer Cyberkonferenz im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz an diesem Wochenende.