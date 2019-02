iPhone-Apps sammeln heimlich Screenshots

Nutzer wurden nicht aufgeklärt

Das sei besonders problematisch, weil keine der untersuchten Apps den Nutzer darüber aufkläre, heißt es im Bericht. Apps wie jene von Air Canada, Expedia oder Hotels.com - untersucht wurden jeweils die Versionen für Nordamerika - spähen am iPhone also ihre Nutzer aus, ohne dass diese zuvor darüber in Kenntnis gesetzt worden wären.