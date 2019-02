Audi A1: Ganz schön viel Geld für das bisserl Auto

Plastik ist offenbar überhaupt sehr beliebt in Ingolstadt. So viel Plastik außen an der Karosserie, Blenden, Lüftungsfakes! Aber das gehört zur teuren S Line und geht fast schon wieder als premium durch; mittlerweile ist so etwas auch bei den großen, teuren Limousinen aller Marken üblich. Und es macht optisch auch was her. Okay, manches ist so cool wie der Plastikspoiler, den wir uns früher aufs Heck geklebt haben, z.B. diese Aussparungen unterhalb der Motorhaube, die vorgeben, dass sie das übermächtige Triebwerk des Boliden mit Luft versorgen. Tun sie nicht. Einfach nur schwarzes Plastik.