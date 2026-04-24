Toter und Schwerverletzte bei Unfall an Kreuzung

Riesen-Aufgebot an Einsatzkräften

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass sich keine Personen mehr in den Fahrzeugen befanden. Aufgrund der Schwere des Unfalls halfen die Feuerwehren von Trasdorf (örtlich zuständig), Atzenbrugg, Heiligeneich, Sitzenberg und Zwentendorf beim Einsatz mit, auch vier Rettungswägen, Notarzt-Einsatzfahrzeuge (NEF) sowie die ÖAMTC-Helis Christophorus 2 und 15 waren vor Ort.

Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Während die Polizei acht Beteiligte bestätigte, informierte die Feuerwehr Atzenbrugg über insgesamt zehn beteiligte Personen.