Toter und Schwerverletzte bei Unfall an Kreuzung

Ein Toter und drei Schwerverletzte: Bei einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung im Raum Atzenbrugg (NÖ, Bezirk Tulln) nahe dem dortigen Golfplatz krachten am Donnerstagabend ein Auto und ein Kleintransporter-Taxi zusammen. Insgesamt waren sieben Personen in den Fahrzeugen, wie die Polizei berichtet – die Feuerwehr Atzenbrugg gibt sogar zehn Beteiligte an.
Ein Kleinbus war in einem Kreuzungsbereich mit einem Pkw kollidiert. In dem Taxi saßen insgesamt sieben Personen: Ein 53-jähriger Insasse erlag seinen schweren Verletzungen, drei weitere Personen wurden schwer verletzt. In dem Pkw befand sich eine Person, die allerdings – vergleichsweise glimpflich – mit leichten Verletzungen davon kam.
Riesen-Aufgebot an Einsatzkräften
Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass sich keine Personen mehr in den Fahrzeugen befanden. Aufgrund der Schwere des Unfalls halfen die Feuerwehren von Trasdorf (örtlich zuständig), Atzenbrugg, Heiligeneich, Sitzenberg und Zwentendorf beim Einsatz mit, auch vier Rettungswägen, Notarzt-Einsatzfahrzeuge (NEF) sowie die ÖAMTC-Helis Christophorus 2 und 15 waren vor Ort.
Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Während die Polizei acht Beteiligte bestätigte, informierte die Feuerwehr Atzenbrugg über insgesamt zehn beteiligte Personen.
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