Ergebnis da: So viel Rattengift war im HiPP-Glas

Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben, welches die Menge in dem sichergestellten Glas mit Babynahrung analysieren sollte. Das Ergebnis wurde nun am Freitagvormittag bekannt gegeben.

Weitere Untersuchungen laufen

Die gesundheitlichen Folgen der Dosis für einen Kinderkörper werden laut Staatsanwaltschaft noch im Detail untersucht – auch ob diese tödlich hätte sein können. Mit Ergebnissen rechnet man frühestens Ende nächster Woche. Ermittelt wird nun zusätzlich zur vorsätzlichen Gemeingefährdung auch wegen absichtlich schwerer Körperverletzung.