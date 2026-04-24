Mit dem Bau einer Halle zur Fixgröße im Stocksport

Schon beim Betreten des Vereinsheims vom EV Straßwalchen wird einem klar, dass es sich hierbei um einen äußerst erfolgreichen Klub handelt. Unzählige Urkunden und Pokale verzieren die Wände in dem gemütlich eingerichteten Stüberl. Auch Obmann Roland Fischwenger und Sportboss Werner Baumgartner sind stolz auf „ihren“ Stocksport-Verein. „Unsere Erfolge sind alles andere als selbstverständlich“, sagen sie unisono.