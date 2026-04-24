Pächter von Hotel und Lokal in Pleite geschlittert

Wirtschaftlich schwierige Zeiten durchleben derzeit unter anderem auch viele Gastrobetriebe: Das bekamen jetzt auch die Pächter eines bekannten Hotels und Restaurants im Tiroler Wörgl zu spüren. Ein Insolvenzverfahren bei Gericht wurde eröffnet – die Verbindlichkeiten sollen sich auf rund 400.000 Euro belaufen. Geht es nach den Pächtern, soll es weitergehen ...
Über das Vermögen der Firma RV Gastro GmbH mit Sitz in Wörgl sei ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet worden, berichtete der Kreditschutzverband von 1870. „Die Schuldnerin betreibt als Pächterin das Hotel und Restaurant ,Tiroler Stuben‘“, hieß es weiter.
Und auch der Alpenländische Kreditorenverband informierte, dass die RV Gastro GmbH „ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen“ könne und deshalb ein Konkursverfahren eröffnet wurde. Dies sei auf Eigenantrag erfolgt.
Vier Dienstnehmer betroffen
Die Firma sei laut KSV von 1870 erst 2022 gegründet worden. Über die Gründe der Insolvenz würden derzeit noch keine geprüften Informationen vorliegen. „Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben“, so der Kreditschutzverband weiter. Vier Dienstnehmer seien von der Pleite betroffen.
Laut Schuldnerangaben würden sich die Verbindlichkeiten auf circa 400.000 Euro belaufen. Wie es mit dem Betrieb weitergeht, ist noch unklar.
Pächter wollen weitermachen
Vonseiten der Pächter herrscht aber offenbar Optimismus. „Wir möchten auf alle Fälle weitermachen und sind zuversichtlich, dass wir die angestrebte Sanierungsquote erfüllen können“, wurde der Geschäftsführer in der „Tiroler Tageszeitung“ zitiert. Unter anderem die steigenden Personalkosten hätten zu dem Schuldenberg geführt.
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