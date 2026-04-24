Pächter von Hotel und Lokal in Pleite geschlittert

Wirtschaftlich schwierige Zeiten durchleben derzeit unter anderem auch viele Gastrobetriebe: Das bekamen jetzt auch die Pächter eines bekannten Hotels und Restaurants im Tiroler Wörgl zu spüren. Ein Insolvenzverfahren bei Gericht wurde eröffnet – die Verbindlichkeiten sollen sich auf rund 400.000 Euro belaufen. Geht es nach den Pächtern, soll es weitergehen ...