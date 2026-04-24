Verliert Liverpool nach Salah auch noch Alisson?

Neben Mohamed Salah dürfte der FC Liverpool auch Keeper Alisson Becker im Sommer verlieren. Laut Transfer-Experte Matteo Moretto soll sich der Brasilianer mit Juventus Turin auf eine Verpflichtung geeinigt haben.
Erst im März hatten die „Reds“ den Vertrag mit ihrem Goalie bis 2027 verlängert, entsprechend überraschend kommt nun der Bericht aus Italien. In Turin soll Alisson, der Liverpool aktuell mit einer Oberschenkelverletzung fehlt, Michele di Gregorio ersetzen, der die Erwartungen der „Alten Dame“ bislang nicht erfüllen konnte.
Liverpool hat das letzte Wort
Ob Alisson den englischen Meister tatsächlich verlässt, liegt letztlich jedoch beim Verein selbst, hat der FC Liverpool doch ein Veto-Recht. Seit 2018 steht der 33-jährige Schlussmann an der Anfield Road zwischen den Posten, zweimal wurde er mit den „Reds“ Meister, hinzu kommen ein Cup- und ein Champions-League-Titel.
Sollte Alisson Liverpool tatsächlich verlassen, wäre er neben Salah bereits der zweite langjährige Leistungsträger des Traditionsklubs.
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