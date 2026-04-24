Verliert Liverpool nach Salah auch noch Alisson?

Liverpool hat das letzte Wort

Ob Alisson den englischen Meister tatsächlich verlässt, liegt letztlich jedoch beim Verein selbst, hat der FC Liverpool doch ein Veto-Recht. Seit 2018 steht der 33-jährige Schlussmann an der Anfield Road zwischen den Posten, zweimal wurde er mit den „Reds“ Meister, hinzu kommen ein Cup- und ein Champions-League-Titel.