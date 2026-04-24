Tennis-Underdog kann eigenen Sieg nicht fassen

Dass ihm dieser Erfolg gelungen ist, konnte Tennis-Juwel Adolfo Daniel Vallejo selbst nicht fassen. Der 21-Jährige aus Paraguay setzte sich beim ATP Masters in Madrid gegen den klaren Favoriten Grigor Dimitrov in zwei Sätzen durch und zeigte sich anschließend überwältigt.
„Es ist unglaublich. Es kommt mir vor wie im Film. Ich weiß gar nicht, was hier gerade passiert“, zeigte sich Vallejo nach seinem Sieg gegen Dimitrov überwältigt. Gegen den klaren Favoriten aus Bulgarien setzte sich der 21-Jährige in der ersten Runde von Madrid in zwei Sätzen (6:4, 6:4) durch.
Erfolg auch für Heimatland
Ein schöner Erfolg auch für sein Heimatland. Als erst zweiter Profi aus Paraguay konnte der 21-Jährige ein Match auf Masters-Niveau gewinnen. In der nächsten Runde bekommt es die Nummer 96 der Tennis-Weltrangliste nun gegen den US-Amerikaner Learner Tien zu tun.
Zunächst möchte Vallejo aber noch seinen Erfolg genießen: „Früher habe ich mir Dimitrov und all seine Highlights angesehen. Alle Punkte, die er heute gegen mich gespielt hat, habe ich früher im Fernsehen gesehen. Und jetzt gegen ihn zu spielen ... wow! Ich kann gar nicht fassen, was hier gerade passiert, aber ich versuche einfach, es zu genießen.“
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