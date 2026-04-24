Tennis-Underdog kann eigenen Sieg nicht fassen

Zunächst möchte Vallejo aber noch seinen Erfolg genießen: „Früher habe ich mir Dimitrov und all seine Highlights angesehen. Alle Punkte, die er heute gegen mich gespielt hat, habe ich früher im Fernsehen gesehen. Und jetzt gegen ihn zu spielen ... wow! Ich kann gar nicht fassen, was hier gerade passiert, aber ich versuche einfach, es zu genießen.“