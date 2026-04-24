„Es ist falsch!“ Darum trinkt Ronaldo keine Milch

Ronaldo setzt auf klare Regeln: Er verzichtet auf Zucker und Milchprodukte und isst stattdessen viel Eiweiß und Gemüse. Zum Frühstück gibt es Avocado, Eier und Kaffee. Mittags stehen Hühnchen oder Fisch auf dem Plan, die er immer mit Gemüse kombiniert. Kohlenhydrate nimmt der Portugiese fast ausschließlich über Gemüse zu sich; Pasta oder Brot sind tabu. Am Abend wird leicht gegessen. Da gibt‘s Fisch oder Fleischfilet mit Gemüse.