Staatsanwaltschaft gegen Diversion für 71 NS-Taten

„Dass die Staatsanwaltschaft versucht, die haarsträubende Straflosigkeit für einen vielfachen Wiederbetätiger doch noch zu verhindern, ist absolut richtig“, bekräftigt MKÖ-Vorsitzender Willi Mernyi. „Nur mehr ein geringer Prozentsatz der stark zunehmenden rechtsextremen Taten führt zu Verurteilungen“, stellt Netwerk-Sprecher Robert Eiter fest. „Justizministerin Sporrer hat uns informiert, dass sie deshalb das Verbotsgesetz und seine Anwendung evaluieren lassen wird – eine sehr erfreuliche Initiative.“