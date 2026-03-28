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Farbenprächtige Moorlandschaft in Kärnten

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28.03.2026 17:17
Das Bleistätter Moor lädt zu einem Spaziergang ein
Das Bleistätter Moor lädt zu einem Spaziergang ein(Bild: Georg W.)
Porträt von Community
Von Community

Auch in einem der einst größten Moorgebiete Kärntens zeigt sich der Frühling mit ersten Farbtupfern, die hier vor dem Hintergrund der doch noch kargen Ästen der Bäume umso prächtigere Akzente setzen. Dabei sind Moorlandschaften wie die hier abgebildete besondere Lebensräume. Sie beherbergen oft seltene Pflanzen- und Tierarten und stellen gleichzeitig wertvolle natürliche Wasserspeicher dar. Wir danken Georg W. für seine Einsendung und freuen uns auf weitere Einsendungen, die das Frühlingserwachen festhalten!

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