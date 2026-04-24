Inklusion im Job: Anders denken, besser arbeiten?

Wie funktioniert echte Inklusion?

Expertin Michaela Hartl vom Institut „8und“ warnt jedoch vor einer „Exotisierung“. Neurodivergente Menschen seien keine „Spezialkräfte“ oder Aushängeschilder, sondern Mitarbeiter mit spezifischen Bedürfnissen. Oft scheitert die Inklusion schon an grellem Licht in Großraumbüros oder starren Bewerbungsgesprächen. Dabei würden flexible Arbeitszeiten und reizreduzierte Räume am Ende allen Beschäftigten zugutekommen.