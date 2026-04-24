Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diskutieren Sie mit!

Inklusion im Job: Anders denken, besser arbeiten?

Forum
24.04.2026 06:00
Unterschiedliche Denkweisen können eine Bereicherung für jedes Team sein.
Unterschiedliche Denkweisen können eine Bereicherung für jedes Team sein.(Bild: freshidea - stock.adobe.com)
Porträt von Community
Von Community

Autismus, ADHS und Co. gelten aktuell als „heiße Währung“ am Arbeitsmarkt. Immer mehr Unternehmen suchen gezielt nach neurodivergenten Mitarbeitern. Haben Sie bereits mit nicht-neurotypischen Kollegen zusammengearbeitet? Welche Erfahrungen haben Sie im Arbeitsalltag gemacht?

0 Kommentare

In der Tech-Branche sind Fähigkeiten wie hohe Detailgenauigkeit, Mustererkennung und analytisches Denken extrem wertvoll. Firmen wie SAP, Microsoft oder das US-Unternehmen Palantir werben deshalb offensiv um Menschen am Autismusspektrum. Auch in Österreich passen erste Betriebe ihre Bewerbungsprozesse an, um diese Talente zu fördern.

Wie funktioniert echte Inklusion?
Expertin Michaela Hartl vom Institut „8und“ warnt jedoch vor einer „Exotisierung“. Neurodivergente Menschen seien keine „Spezialkräfte“ oder Aushängeschilder, sondern Mitarbeiter mit spezifischen Bedürfnissen. Oft scheitert die Inklusion schon an grellem Licht in Großraumbüros oder starren Bewerbungsgesprächen. Dabei würden flexible Arbeitszeiten und reizreduzierte Räume am Ende allen Beschäftigten zugutekommen.

Ihre Meinung ist gefragt!
Haben Sie bereits Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit neurodivergenten Kollegen gemacht? Was muss passieren, damit ein Arbeitsumfeld wirklich inklusiv ist? Wir sind gespannt auf Ihre Kommentare!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Forum
24.04.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
132.347 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
129.063 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ausland
An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma
98.085 mal gelesen
„Timmy“ wird von Helfern befeuchtet, damit er nicht austrocknet.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1590 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
1068 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Innenpolitik
NGO „gerettet“ – trotzdem fliegen jetzt die Fetzen
983 mal kommentiert
Babler und Holzleitner haben „zusammengelegt“, um die NGO Zara zu retten.
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Wird es Zeit, Timmy von seinem Leid zu erlösen?
Diskutieren Sie mit!
ORF: Nur neue Gesichter oder auch neue Strukturen?
Frage des Tages
Soll Italien statt dem Iran zur Fußball-WM fahren?
Diskutieren Sie mit!
Wieviel Vertrauen haben Sie in Baby-Fertignahrung?
Kommentar des Tages
Gesundheitssystem: „Administrativer Overkill!“
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf