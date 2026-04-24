Thomas auf den Spuren des elffachen Europameisters

Der Vize-Staatsmeister des Vorjahres hat heuer viel vor: „Ich will alle acht EM-Läufe fahren, hoffe auf Stockerlplätze!“ Nach Ungarn folgen noch Stationen in Italien, Spanien und Deutschland. Dazu geht er auf den österreichischen Titel los. Im Vorjahr hatte er diesen nur verpasst, weil er ein Rennen weniger als die Konkurrenz fahren konnte. Für die ganze Saison muss der Fahrer einer „GasGas“-Maschine rund 40.000 Euro aufbringen. Den Großteil erhält er über Sponsoren – dennoch arbeitet er noch Teilzeit als Mechaniker.