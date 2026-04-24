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Enduro-Talent bei EM

Thomas auf den Spuren des elffachen Europameisters

Motorsport
24.04.2026 09:58
Thomas Hecher wechselte für die neue Saison zum X-Grip-Racing-Team.
Thomas Hecher wechselte für die neue Saison zum X-Grip-Racing-Team.(Bild: X-Grip)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Kärntens Enduro-Urgestein Werner Müller (58) attestiert einem Irschener großes Potenzial. Thomas Hecher will in der EM überzeugen – am Samstag und Sonntag sitzt er in Ungarn je sechs Stunden auf seinem Motorrad.

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Elfmal jubelte Kärntens Enduro-Veteran Werner Müller in seiner aktiven Zeit über den EM-Titel. Auf seinen Spuren startet nun der Irschener Thomas Hecher (22) ab Samstag in Ungarn in die Europameisterschaft.

Der Vize-Staatsmeister des Vorjahres hat heuer viel vor: „Ich will alle acht EM-Läufe fahren, hoffe auf Stockerlplätze!“ Nach Ungarn folgen noch Stationen in Italien, Spanien und Deutschland. Dazu geht er auf den österreichischen Titel los. Im Vorjahr hatte er diesen nur verpasst, weil er ein Rennen weniger als die Konkurrenz fahren konnte. Für die ganze Saison muss der Fahrer einer „GasGas“-Maschine rund 40.000 Euro aufbringen. Den Großteil erhält er über Sponsoren – dennoch arbeitet er noch Teilzeit als Mechaniker.

In der Staatsmeisterschaft gab‘s für Hecher zum Auftakt in Perchau einen Sieg und einmal Platz ...
In der Staatsmeisterschaft gab‘s für Hecher zum Auftakt in Perchau einen Sieg und einmal Platz zwei.(Bild: Nicolas Greßner)

Teamkollege war WM-Dritter
Seit heuer startet Hecher fürs internationale Team „X-Grip“, das auch zwei englische Vollprofis (Mitch Brightmore wurde im Vorjahr WM-Dritter!) unter Vertrag hat. Finanziell gibt’s mit seinem Einjahresvertrag zwar noch kein Gehalt, aber „sie bringen die Motorräder mit einem Sattelzug zu den Rennen – ich muss mich dann noch in den Flieger setzen. Auch vor Ort ist die Unterstützung top“, sagt Hecher.

Einzig die Anreise nach Ungarn unternahm er gestern im Auto. Heute steigt in Tamasi das Training, dann folgen zwei Rennen, in denen der 22-Jährige bis zu sechs Stunden am Motorrad sitzt. „Da musst du körperlich voll da sein – ich bin regelmäßig im Fitnessstudio.“

Werner Müller (li.) und seine Teamkollegen freuen sich aufs Heimspektakel in Mairist ab Samstag.
Werner Müller (li.) und seine Teamkollegen freuen sich aufs Heimspektakel in Mairist ab Samstag.(Bild: WMRT)

Kärnten Cup in Mairist
Einer, bei dem Hecher auch schon trainiert hat, ist Werner Müller (58). Der Pöllinger hat schon mit vielen Talenten gearbeitet. „Für Thomas ist das ein guter Schritt – er ist eines der größten Talente in Österreich, hat das Potenzial zum Siegfahrer“, sagt Müller.

Bei ihm daheim, in Mairist am Fuße der Burg Hochosterwitz, steht ab morgen der erste Kärnten Cup des Jahres an – da sind auch fünf Hobbyathleten von Müllers Team am Start. 

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