Sommer, Sonne, satte Gagen: Die besten Ferialjobs

Während viele Jugendliche im Sommer für ein paar hundert Euro „Taschengeld“ jobben, zeigt sich bei einer „Krone“-Recherche im Burgenland: Wer strategisch wählt, kann mit einem Ferialpraktikum überraschend gut verdienen. Spitzengehälter bieten vor allem große Unternehmen im Bereich Industrie und Technik. So etwa winken beim Energieversorger „Burgenland Energie“ in Eisenstadt rund 1800 brutto monatlich. Auch in Banken oder beim Land kann man solide abcashen – zwischen 1000 und 1300 brutto pro Monat. Doch es gibt auch Jobs, bei denen man richtig fett absahnen kann.