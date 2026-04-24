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4300 Euro möglich!

Sommer, Sonne, satte Gagen: Die besten Ferialjobs

Burgenland
24.04.2026 10:00
Die bestbezahlten Praktikumsplätze bekommt man mit einer technischen Ausbildung.
Die bestbezahlten Praktikumsplätze bekommt man mit einer technischen Ausbildung.(Bild: Franz Neumayr)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Ein Ferialpraktikum im Sommer bringt jungen Leuten nicht nur erste Berufserfahrung, sondern auch echte finanzielle Chancen. Man muss nur wissen, wo man anklopft. Die „Krone“ weiß, in welchen Branchen und Firmen Jugendliche das Maximum herausholen können. 

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Während viele Jugendliche im Sommer für ein paar hundert Euro „Taschengeld“ jobben, zeigt sich bei einer „Krone“-Recherche im Burgenland: Wer strategisch wählt, kann mit einem Ferialpraktikum überraschend gut verdienen. Spitzengehälter bieten vor allem große Unternehmen im Bereich Industrie und Technik. So etwa winken beim Energieversorger „Burgenland Energie“ in Eisenstadt rund 1800 brutto monatlich. Auch in Banken oder beim Land kann man solide abcashen – zwischen 1000 und 1300 brutto pro Monat. Doch es gibt auch Jobs, bei denen man richtig fett absahnen kann. 

Die Top-Gehälter
Wie groß die Spannweite tatsächlich ist, verdeutlicht ein Blick auf konkrete Stellen. Der in Edelstal ansässige Getränkekonzern „Coca-Cola HBC“ zum Beispiel zahlt für ein Vollzeit-Praktikum im Warehouse 1856,06 brutto pro Monat. Gefordert werden neben organisatorischem Talent Excel-Kenntnisse, erste Erfahrungen mit SAP – und die Bereitschaft zur Schichtarbeit.

Bei „Coca-Cola“ machen sich Schichtdienste bezahlt.
Bei „Coca-Cola“ machen sich Schichtdienste bezahlt.(Bild: Coca-Cola HBC)

Und dazu viel Freizeit...
Schichteln macht sich auch in anderen Branchen bezahlt. Kann man sich ein Ferialpraktikum in der Produktion im Lyocellfaser-Werk „Lenzing Fibers“ in Heiligenkreuz im Lafnitztal sichern und ist bereit, in einem Fünf-Schicht-Modell mitzuarbeiten, sind sogar 2400 brutto monatlich möglich. Ein weiterer Vorteil: Man arbeitet Früh-, Spät-und Nachtschicht im Zwei-Tage-Rhythmus und hat danach vier Tage frei.

Zur Jobbeschreibung gehören u.a. angewiesene Probeentnahmen für die Produktionskontrolle.
Zur Jobbeschreibung gehören u.a. angewiesene Probeentnahmen für die Produktionskontrolle.(Bild: Franz Neumayr)
Auch Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten sind vorgesehen.
Auch Wartungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten sind vorgesehen.(Bild: Franz Neumayr)

Gästeservice an einer spektakulären Location
Eine spannende Alternative wartet in der Gastronomie: beim Verpflegungsspezialisten „Gourmet“, der neben Essen auf Rädern auch Event-Catering bei den Opernfestspielen im Steinbruch St. Margarethen anbietet. Heuert man hier als Buffetmitarbeiter an, wird man vom Traditionsunternehmen für eine 30-Stunden-Woche mit 1519,50 Euro pro Monat entlohnt.

Auch Catering bei den Opernfestspielen ist lukrativ.
Auch Catering bei den Opernfestspielen ist lukrativ.(Bild: Thomas Meyer)

Zudem profitieren service- und gästeorientierte Praktikanten von einer fundierte Einschulung, einer geregelten Vier-Tage-Woche und einer fairen Trinkgeldbeteiligung als Benefits. Allerdings ist dieser Job nichts für Frühschläfer. Gearbeitet wird nämlich von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 16 Uhr bis 1 Uhr Früh.

Hier kann man sich eine goldene Nase verdienen
Wer mit seinem Ferienjob noch weit mehr kassieren will, sollte es mit Fundraising probieren – beispielsweise beim Unternehmen „Kober Werbung und Informatik“, das in ganz Österreich auf der Suche nach engagierten Mitarbeitern ist. Praktikanten ab 17 Jahren haben hier die Aufgabe, von Tür zu Tür zu gehen und in persönlichen Werbegesprächen mit neuen Spendern treue Fördermitgliedschaften für lokale Projekte von Hilfsorganisationen wie Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst und Rote Nasen Clowndoctors abzuschließen.

Ein Job mit Sinn und üppigem Salär? In manchen Firmen ist beides möglich.
Ein Job mit Sinn und üppigem Salär? In manchen Firmen ist beides möglich.(Bild: Kober Werbung und Informatik GmbH.)

Minimum sind fünf Verträge ab der dritten Woche. Gezahlt werden laut Anbieter 90 Euro pro Tag. Das entspricht einem Fixum von 2700 Euro in fünf Wochen. Sobald man den Mindesteinsatz für das Fixum überholt hat, kann man mit Prämien sogar 4300 Euro im selben Zeitraum erwirtschaften. Zusätzlich wird ein Mietauto zur Verfügung gestellt. Doch dieser Keilerjob ist fordernd! Überzeugungskraft, starke Nerven und eine hohe Frustrationstoleranz sind daher von Vorteil.

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