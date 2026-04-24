Trump stichelt: „Spreche eher für UK als Harry“

Trump habe von der Aussage keine Kenntnis, er wisse nur eines: „Harry spricht nicht für das Vereinigte Königreich“, sagte Trump im Weißen Haus auf eine Reporterfrage. „Ich glaube, ich spreche noch eher für das Vereinigte Königreich als Prinz Harry es tut“, sagte Trump. „Aber ich weiß seinen Rat sehr zu schätzen.“