Bürokratie-Irrsinn
Schützenpanzer muss für Schwangere geeignet sein
Die deutsche Bundeswehr kämpft mit einem massiven Bürokratieaufwand und leidet unter realitätsfernen Vorschriften, die zudem als ineffizient gelten. So müssen etwa für gerissene Hosen aufwendige Schadensberichte erstellt werden und der Schützenpanzer „Puma“ grundsätzlich für Schwangere geeignet sein.
Verteidigungsminister Boris Pistorius plant eine Entbürokratisierung mit über 150 Maßnahmen, um Soldaten das Leben einfacher zu gestalten.
Derzeit gelten in Kasernen fragwürdige Regeln, die eher Mehraufwand bedeuten:
- Selbst bei Auslandseinsätzen ist Mülltrennung nach deutschem Standard verpflichtend – selbst, wenn sie am Einsatzort keinen Sinn ergibt.
- Beschädigte Ausrüstung muss unnötig detailreich dokumentiert werden.
- Auf Schießständen darf nichts gegessen werden, es gelten spezielle Reinigungsmaßnahmen und „übertriebene“ Sicherheitsmaßnahmen.
Als zentral gilt laut „Bild“ jedoch der folgender Kritikpunkt: Beim Schützenpanzer „Puma“ mussten bei der Entwicklung zivile Vorschriften berücksichtigt werden. Darunter ergonomische Büroarbeitsstandards und Grenzwerte für Feinstaub. Diese waren so streng, dass die Luft im Panzer theoretisch für Schwangere unbedenklich sein musste.
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