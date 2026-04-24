Schützenpanzer muss für Schwangere geeignet sein

Als zentral gilt laut „Bild“ jedoch der folgender Kritikpunkt: Beim Schützenpanzer „Puma“ mussten bei der Entwicklung zivile Vorschriften berücksichtigt werden. Darunter ergonomische Büroarbeitsstandards und Grenzwerte für Feinstaub. Diese waren so streng, dass die Luft im Panzer theoretisch für Schwangere unbedenklich sein musste.