Königin Máxima verblüfft mit Retro-Kleid von 2007

Andere sortieren alte Kleider aus – Máxima macht sie wieder zu Stars. Beim Diplomaten‑Dinner in Amsterdam erschien die niederländische Königin in einem fast 20 Jahre alten Dress und sah darin so umwerfend aus, als käme es frisch vom Laufsteg.
Am Donnerstagabend luden King Willem-Alexander und Königin Máxima zahlreiche internationale Gäste zum traditionellen Dinner des Diplomatischen Corps ein. Rund 140 ausländische Vertreter aus den Niederlanden und Brüssel, dazu Minister, Abgeordnete, Bürgermeister und Spitzenvertreter großer Institutionen waren eingeladen – doch am Ende sprach jeder nur über Máximas spektakulären Look.
Fast 20 Jahre alt: Dieses Kleid trug Máxima schon 2007
Für den festlichen Abend entschied sich die Königin für ein auffälliges, leuchtend pinkes Abendkleid mit Rüschen des Designers Edouard Vermeulen vom Modehaus Natan. Was viele überraschte: Dieses Kleid ist kein neues Designerstück – Máxima trug es bereits 2007 bei der Feier zum 40. Geburtstag von Willem-Alexander.
Damals waren ihre drei Töchter noch kleine Kinder – heute sind sie längst erwachsen. Umso verblüffender wirkt dieser royale Mode-Moment: Fast scheint es, als hätte Máxima einfach ein Kleid von damals aus dem Schrank geholt, es angezogen – und würde darin noch genauso umwerfend aussehen wie vor fast zwei Jahrzehnten.
Und tatsächlich: Die Königin hat noch immer die Figur dafür. Das Kleid sitzt perfekt, wirkt modern, glamourös und überhaupt nicht wie ein Stück aus vergangenen Zeiten. Ein Beweis dafür, dass echter Stil eben kein Verfallsdatum kennt.
Doch der wahre Star war die Millionen-Tiara
So beeindruckend das pinke Kleid auch war – auf ihrem Kopf funkelte der eigentliche Superstar des Abends: die legendäre Ruby Peacock Tiara.
Die berühmte Rubin-Pfauen-Tiara gehört zu den spektakulärsten Schmuckstücken des niederländischen Königshauses und stammt aus dem Jahr 1897. Gefertigt wurde sie von Schürmann & Co. für Königin Wilhelmina.
Besonders auffällig ist das kunstvolle Pfauenschwanz-Design mit Rubinen und Diamanten, das an prachtvolle Pfauenfedern erinnert. Die Rubine stammen ursprünglich aus dem Besitz von Königin Sophie – was das Schmuckstück noch wertvoller macht.
Unbezahlbar: Diese Krone hat praktisch keinen Preis
Ein offizieller Versicherungswert ist nicht bekannt, doch Experten gehen davon aus, dass sich vergleichbare königliche Tiaras problemlos im Millionenbereich bewegen. Da die Ruby Peacock Tiara zudem Teil einer vollständigen Parure mit passendem Collier und Brosche ist, gilt sie als nahezu unbezahlbar.
Nach Jahrzehnten fernab der Öffentlichkeit brachte Máxima das historische Schmuckstück 2009 wieder zurück ins Rampenlicht – seitdem sorgt jeder Auftritt damit für Schlagzeilen.
Gegen Máxima kommt einfach niemand an
Ob spektakuläre Wiederholungs-Looks oder unbezahlbare Juwelen – wenn Königin Máxima auftritt, spielt sie in einer ganz eigenen Liga.
Dieser Abend in Amsterdam zeigt erneut: Sie braucht kein neues Kleid, um alle zu überstrahlen. Ein Griff in den Schrank von 2007 reicht völlig aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.