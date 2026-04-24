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Königin Máxima verblüfft mit Retro-Kleid von 2007

Royals
24.04.2026 10:17
Königin Máxima strahlte beim Diplomaten‑Dinner im Farbenrausch (links) – und bewies, dass ihr ...
Königin Máxima strahlte beim Diplomaten‑Dinner im Farbenrausch (links) – und bewies, dass ihr ein Kleid von 2007 (rechts) noch immer perfekt passt.(Bild: Krone KREATIV/APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency, APA-Images / OHLENBOSTEL,GUIDO)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Andere sortieren alte Kleider aus – Máxima macht sie wieder zu Stars. Beim Diplomaten‑Dinner in Amsterdam erschien die niederländische Königin in einem fast 20 Jahre alten Dress und sah darin so umwerfend aus, als käme es frisch vom Laufsteg.

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Am Donnerstagabend luden King Willem-Alexander und Königin Máxima zahlreiche internationale Gäste zum traditionellen Dinner des Diplomatischen Corps ein. Rund 140 ausländische Vertreter aus den Niederlanden und Brüssel, dazu Minister, Abgeordnete, Bürgermeister und Spitzenvertreter großer Institutionen waren eingeladen – doch am Ende sprach jeder nur über Máximas spektakulären Look.

Fast 20 Jahre alt: Dieses Kleid trug Máxima schon 2007
Für den festlichen Abend entschied sich die Königin für ein auffälliges, leuchtend pinkes Abendkleid mit Rüschen des Designers Edouard Vermeulen vom Modehaus Natan. Was viele überraschte: Dieses Kleid ist kein neues Designerstück – Máxima trug es bereits 2007 bei der Feier zum 40. Geburtstag von Willem-Alexander.

Das leuchtend pinke Abendkleid des Designers Edouard Vermeulen vom Modehaus Natan ließ die ...
Das leuchtend pinke Abendkleid des Designers Edouard Vermeulen vom Modehaus Natan ließ die Königin strahlen.(Bild: APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency)

Damals waren ihre drei Töchter noch kleine Kinder – heute sind sie längst erwachsen. Umso verblüffender wirkt dieser royale Mode-Moment: Fast scheint es, als hätte Máxima einfach ein Kleid von damals aus dem Schrank geholt, es angezogen – und würde darin noch genauso umwerfend aussehen wie vor fast zwei Jahrzehnten.

Damals noch kleine Mädchen: Ariane auf Papas Arm, Alexia zu seinen Füßen, Amalia an Máximas ...
Damals noch kleine Mädchen: Ariane auf Papas Arm, Alexia zu seinen Füßen, Amalia an Máximas Seite – heute sind die Prinzessinnen 19, 20 und 22 Jahre alt.(Bild: APA-Images / Action Press / OHLENBOSTEL,GUIDO)

Und tatsächlich: Die Königin hat noch immer die Figur dafür. Das Kleid sitzt perfekt, wirkt modern, glamourös und überhaupt nicht wie ein Stück aus vergangenen Zeiten. Ein Beweis dafür, dass echter Stil eben kein Verfallsdatum kennt.

Doch der wahre Star war die Millionen-Tiara
So beeindruckend das pinke Kleid auch war – auf ihrem Kopf funkelte der eigentliche Superstar des Abends: die legendäre Ruby Peacock Tiara.

Die berühmte Rubin-Pfauen-Tiara gehört zu den spektakulärsten Schmuckstücken des niederländischen Königshauses und stammt aus dem Jahr 1897. Gefertigt wurde sie von Schürmann & Co. für Königin Wilhelmina.

Besonders auffällig ist das kunstvolle Pfauenschwanz-Design mit Rubinen und Diamanten, das an prachtvolle Pfauenfedern erinnert. Die Rubine stammen ursprünglich aus dem Besitz von Königin Sophie – was das Schmuckstück noch wertvoller macht.

DEr wahre Star war die Millionen-Tiara der Königin aus dem Jahr 1897.
DEr wahre Star war die Millionen-Tiara der Königin aus dem Jahr 1897.(Bild: APA-Images / Action Press / Dutch Press Photo Agency)

Unbezahlbar: Diese Krone hat praktisch keinen Preis
Ein offizieller Versicherungswert ist nicht bekannt, doch Experten gehen davon aus, dass sich vergleichbare königliche Tiaras problemlos im Millionenbereich bewegen. Da die Ruby Peacock Tiara zudem Teil einer vollständigen Parure mit passendem Collier und Brosche ist, gilt sie als nahezu unbezahlbar.

Nach Jahrzehnten fernab der Öffentlichkeit brachte Máxima das historische Schmuckstück 2009 wieder zurück ins Rampenlicht – seitdem sorgt jeder Auftritt damit für Schlagzeilen.

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Gegen Máxima kommt einfach niemand an
Ob spektakuläre Wiederholungs-Looks oder unbezahlbare Juwelen – wenn Königin Máxima auftritt, spielt sie in einer ganz eigenen Liga.

Dieser Abend in Amsterdam zeigt erneut: Sie braucht kein neues Kleid, um alle zu überstrahlen. Ein Griff in den Schrank von 2007 reicht völlig aus.

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