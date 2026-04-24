Tödlicher Flugzeugcrash: Lotse erteilte Freigabe

Da es kein solches Gerät gab, „war das System nicht in der Lage, die Flugspur des Flugzeugs mit der Spur von Truck eins zu korrelieren und sagte keinen möglichen Konflikt mit dem landenden Flugzeug voraus“, hieß es weiter.

Die vollständige Untersuchung der NTSB läuft noch, ein abschließender Bericht steht noch aus. Die Untersuchung kann bis zu einem Jahr dauern.