Donis übernimmt als Teamchef von WM-Teilnehmer

Knapp zwei Monate vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft hat Saudi-Arabien den Griechen Georgios Donis als neuen Teamchef präsentiert. Der frühere Nationalspieler folgt auf den Franzosen Herve Renard, unter dessen Regie es zuletzt in Testspielen ein 0:4 gegen Ägypten und ein 1:2 gegen Serbien gegeben hatte.