Donis übernimmt als Teamchef von WM-Teilnehmer

Knapp zwei Monate vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft hat Saudi-Arabien den Griechen Georgios Donis als neuen Teamchef präsentiert. Der frühere Nationalspieler folgt auf den Franzosen Herve Renard, unter dessen Regie es zuletzt in Testspielen ein 0:4 gegen Ägypten und ein 1:2 gegen Serbien gegeben hatte.
Der 56-jährige Donis spielte lange Zeit für Panathinaikos Athen und war auch in England aktiv. Zuletzt coachte er den saudi-arabischen Klub Al-Khaleej.
Mit Renard an der Seitenlinie war Saudi-Arabiens Auswahl bei der vergangenen WM in Katar ein überraschender 2:1-Erfolg über den späteren Weltmeister Argentinien gelungen. Im Oktober 2024 hatte er seine zweite Amtszeit begonnen.
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