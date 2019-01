Lime zieht E-Scooter aus Schweizer Verkehr

Wie watson.ch berichtet, waren in den vergangenen Monaten mehrere Nutzer der Elektroroller verunfallt, nachdem wegen eines Softwareproblems die Vorderbremse plötzlich blockiert hatte. Die Folge: Die Fahrer stürzten bei voller Fahrt kopfvoran auf den Asphalt. In einem dokumentierten Fall brach sich ein Arzt den Ellbogen, in einem anderen kugelte sich ein Computerspezialist die Schulter aus.