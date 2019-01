Alpine

Die französische Sportwagenmarke Alpine blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurück. Mit der Neuauflage der A110 wurde im Frühjahr 2018 ein Sportwagen präsentiert, der in Fachkreisen schon heute Kultstatus genießt. Zahlreiche Prämierungen - unter anderem zum BBC TopGear Sports Car of the Year und BBC TopGear Performance Car of the Year - unterstreichen die enorme Begeisterung, die diesem Fahrzeug entgegengebracht wird. Auch die Jury des weltweit renommiertesten Automobilpreises Car of the Year adelt die A110 als einzigen Sportwagen zu einem ihrer sieben Finalisten. Das Rezept dieses Erfolges hat lange Tradition. Geringes Gewicht und ausgewogene Motorleistung verhalfen bereits dem Original - der Alpine A110 Berlinette - in den 1970er-Jahren zu herausragendem Ruf. Ein Ruf, den die neue A110 in den Ausführungen Pure und Légende in die Moderne übersetzt. Zu sehen auf dem Alpine-Messestand der Vienna Autoshow 2019.