180.000 Riesenschildkröten auf Insel entdeckt

Zählung dauerte fünf Jahre

Eine aktuelle Bestandsaufnahme unter Leitung der Seychelles Islands Foundation und der Universität Exeter schätzt die Population nun auf rund 180.000 Tiere. Die Forscher werteten dafür Zählungen aus fünf Jahren aus. Die Ergebnisse zeigen, dass der Bestand zwischen 2018 und 2021 weitgehend stabil war. Die beste Schätzung für ausgewachsene und noch nicht vollständig ausgewachsene Tiere lag bei rund 183.000 Exemplaren.