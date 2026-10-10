Siebenjähriger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Bub gegen Windschutzscheibe geschleudert

Trotz einer Notbremsung konnte sie eine Kollision mit dem Buben nicht verhindern und erfasste ihn mit ihrem Auto. Der Siebenjährige aus dem Bezirk Murtal wurde vom Fahrrad gegen die Windschutzscheibe des Pkws geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.