Siebenjähriger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Am Samstag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Bischoffeld im steirischen Bezirk Murtal. Eine 21-jährige Autolenkerin erfasste einen siebenjährigen Radfahrer in einer unübersichtlichen Kurve. Der Bub wurde schwer verletzt.
Tragischer Unfall am Samstagnachmittag in Bischoffeld (Bezirk Murtal): Gegen 16.40 war eine 21-Jährige aus dem Bezirk Murtal mit ihrem Pkw auf der Gaalerstraße (L515) unterwegs.
Im Ortsgebiet von Bischoffeld sei in einer unübersichtlichen Kurve plötzlich ein Kind auf einem Fahrrad vom rechten Fahrbahnrand auf die Straße gefahren. Das gab zumindest die 21-Jährige an.
Bub gegen Windschutzscheibe geschleudert
Trotz einer Notbremsung konnte sie eine Kollision mit dem Buben nicht verhindern und erfasste ihn mit ihrem Auto. Der Siebenjährige aus dem Bezirk Murtal wurde vom Fahrrad gegen die Windschutzscheibe des Pkws geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.
Nach der medizinischen Erstversorgung am Unfallort musste der Bub vom Rettungshubschrauber in das LKH Graz gebracht werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.