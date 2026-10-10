Austria Wien gegen Sturm Graz – ab 19.30 Uhr LIVE

Wiener „Tank“ ist voll

Bei den Wienern sollen die „Tanks“ wieder voll sein. Stephan Helm ist mit seiner Elf ebenfalls unter Druck. Als Zehnter hechelt die Austria den eigenen Ansprüchen hinterher, auf die fünftplatzierte WSG Tirol fehlt aber nur ein Punkt. „Wir müssen zeigen, dass uns die Situation nicht egal ist. Das muss man von der ersten Minute an spüren“, betonte Kapitän Manfred Fischer. Helm stellte sich auf ein intensives Spiel ein. Wert gelegt wurde in den vergangenen Wochen darauf, das Gegenpressing zu verbessern. Den Verletzungssorgen des Gegners wollte Helm nicht zu viel Bedeutung zumessen. „Sturm hat einen großen Kader, der aufgestellt ist für Doppelbelastung.“