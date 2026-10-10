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Handball Liga Austria:

Fivers schlagen Hard, Schwaz verliert erneut

Handball
10.10.2026 22:13
Fabio Schuh
Fabio Schuh(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Tabellenführer Fivers Margareten hat in der 6. Runde der Handball Liga Austria (HLA) einen klaren Sieg gegen den HC Hard gefeiert. Die Wiener bezwangen Samstagabend vor Heimpublikum die Vorarlberger mit 38:31 und halten nun bei zehn Punkten. Einen Zähler dahinter liegt der SC Ferlach, der sich daheim gegen den UHK Krems mit einem 26:26 zufrieden geben musste. Die zweite Niederlage in Serie kassierte Schwaz, in Bregenz verloren die Tiroler 32:35 und bleiben bei acht Punkten.

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Die gleiche Anzahl nach sechs Spielen verzeichnet die HSG Graz, die in Wien gegen Schlusslicht Atzgersdorf 34:29 gewann. Meister Vöslau unterlag auswärts Bärnbach/Köflach 24:26, während Linz die BT Füchse mit 35:31 besiegte und mit nun acht Zählern auf Rang drei vorstieß.

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