Fivers schlagen Hard, Schwaz verliert erneut

Tabellenführer Fivers Margareten hat in der 6. Runde der Handball Liga Austria (HLA) einen klaren Sieg gegen den HC Hard gefeiert. Die Wiener bezwangen Samstagabend vor Heimpublikum die Vorarlberger mit 38:31 und halten nun bei zehn Punkten. Einen Zähler dahinter liegt der SC Ferlach, der sich daheim gegen den UHK Krems mit einem 26:26 zufrieden geben musste. Die zweite Niederlage in Serie kassierte Schwaz, in Bregenz verloren die Tiroler 32:35 und bleiben bei acht Punkten.