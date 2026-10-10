Fivers schlagen Hard, Schwaz verliert erneut

Tabellenführer Fivers Margareten hat in der 6. Runde der Handball Liga Austria (HLA) einen klaren Sieg gegen den HC Hard gefeiert. Die Wiener bezwangen Samstagabend vor Heimpublikum die Vorarlberger mit 38:31 und halten nun bei zehn Punkten. Einen Zähler dahinter liegt der SC Ferlach, der sich daheim gegen den UHK Krems mit einem 26:26 zufrieden geben musste. Die zweite Niederlage in Serie kassierte Schwaz, in Bregenz verloren die Tiroler 32:35 und bleiben bei acht Punkten.
Die gleiche Anzahl nach sechs Spielen verzeichnet die HSG Graz, die in Wien gegen Schlusslicht Atzgersdorf 34:29 gewann. Meister Vöslau unterlag auswärts Bärnbach/Köflach 24:26, während Linz die BT Füchse mit 35:31 besiegte und mit nun acht Zählern auf Rang drei vorstieß.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.