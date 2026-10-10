Bürmoos setzt sich ab, Trainer-Aus in Thalgau

Trainer-Rücktritt nach 2:7

Ein richtiges Bestschießen gab es derweil in Thalgau. Zwar gingen die Heimischen dank Wallner in Führung, rannten nach der Pause gegen Eugendorf aber in ein 2:7-Debakel. „Das war überragend. Thalgau ist da etwas auseinandergebrochen. Schön langsam kommen wir dorthin, wo ich uns sehen will“, strahlte Eugendorf-Trainer Florian Königseder. Herausragend: Gabriel da Silva war an stolzen vier Treffern beteiligt. Auf der Gegenseite nahm Trainer Nemanja Asanovic die herbe Schlappe zum Anlass, den Hut zu nehmen. „Die Mannschaft braucht jetzt eine Schocktherapie. So hat das keinen Sinn mehr.“ Obmann Stefan Eiterer zeigte sich überrascht: „Die Zusammenarbeit war eigentlich langfristig angelegt.“ Fad wird Asanovic jedenfalls nicht: „Ich bereite mich jetzt auf die Prüfung für die A-Lizenz vor.“