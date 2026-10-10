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Souveräner Auftritt

Bürmoos setzt sich ab, Trainer-Aus in Thalgau

Sport
10.10.2026 20:24
Siller (Mitte) stellte die Weichen für Anif auf Sieg
Siller (Mitte) stellte die Weichen für Anif auf Sieg(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Grill
Porträt von Walter Hofbauer
Von Manuel Grill und Walter Hofbauer

Das Spitzenduo der Salzburger Liga marschiert weiter im Gleichschritt. Bürmoos ließ gegen die Seekirchen Juniors die Muskeln spielen, bleibt Straßwalchen auf den Fersen. Anif nahm indes Rang drei ein. Derweil trat Thalgau-Coach Nemanja Asanovic nach dem 2:7 gegen Eugendorf zurück.

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Straßwalchen legte vor, Bürmoos zog nach! Die Truppe von Valentino Jovic hatte die perfekte Antwort auf den Straßwalchen-Sieg am Vortag. Der Nordstern jubelte gegen die Seekirchen Juniors über einen 6:2-Erfolg und setzt sich somit mit der Scharrer-Crew an der Spitze der Salzburger Liga ab.

Torjäger in Galaform
„Wir waren sehr effizient vor dem Tor und es war ein souveräner und verdienter Sieg“, strahlte Übungsleiter Jovic. Dessen Team mit zwei Doppelschlägen entschied. Zu Beginn jeder Halbzeit klingelte es gleich zweimal im Kasten der jungen Wallerseer. Eine besondere Partie lieferte zudem Patrick Probst ab, der gleich an fünf Treffern direkt beteiligt war.

Das Spiel um Platz drei ging indes an Anif, das Puch mit 4:2 bog. „Wir verteidigen im Moment zu schlecht und kriegen daher zu viele Gegentore“, ärgerte sich der spielende Gäste-Coach Patrick Schober. Ein früher Doppelpack von Jukic nach schweren Patzern brachte die Heimischen in Front. „Das war ein Spiel auf richtig hohem Niveau“, befand Anif-Sektionsleiter Danile Goldmann. Der hervorhob: „Die Mannschaft hat es richtig gut hingekriegt, den Ausfall von unserem Torjäger Hödl zu kompensieren.“

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Trainer-Rücktritt nach 2:7
Ein richtiges Bestschießen gab es derweil in Thalgau. Zwar gingen die Heimischen dank Wallner in Führung, rannten nach der Pause gegen Eugendorf aber in ein 2:7-Debakel. „Das war überragend. Thalgau ist da etwas auseinandergebrochen. Schön langsam kommen wir dorthin, wo ich uns sehen will“, strahlte Eugendorf-Trainer Florian Königseder. Herausragend: Gabriel da Silva war an stolzen vier Treffern beteiligt. Auf der Gegenseite nahm Trainer Nemanja Asanovic die herbe Schlappe zum Anlass, den Hut zu nehmen. „Die Mannschaft braucht jetzt eine Schocktherapie. So hat das keinen Sinn mehr.“ Obmann Stefan Eiterer zeigte sich überrascht: „Die Zusammenarbeit war eigentlich langfristig angelegt.“ Fad wird Asanovic jedenfalls nicht: „Ich bereite mich jetzt auf die Prüfung für die A-Lizenz vor.“

Der SAK (re. Herbst) feierte den dritten Heimsieg in Folge
Der SAK (re. Herbst) feierte den dritten Heimsieg in Folge(Bild: Andreas Tröster)

Keine Blöße gab sich auch der SAK im Heimduell mit Henndorf. Die Nonntaler siegten nach zwei Treffern in Halbzeit zwei mit 2:0. Indes rettete Bramberg in Neumarkt ein 3:3-Remis. „In Summe verdient“, befanden die Obmänner Michael thalhammer (Neumarkt) und Brambergs Martin Innerhofer unisono.

Talfahrt geht weiter
In der Regionalliga Nord kommt der FC Pinzgau weiterhin nicht in Fahrt. Die Saalfeldener verloren in Bad Leonfelden mit 1:4. „Es ist natürlich ernüchternd“, seufzte Coach Thomas Eder. Dessen Truppe damit weiterhin die rote Laterne inne hat. Indes erlitt Grödig in Überzahl gegen die LASK Amateure ein peinliches 1:6-Debakel.

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