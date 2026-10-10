Inter neuer Tabellenführer, erster Sieg für Genoa

Inter Mailand hat zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der Serie A übernommen. Italiens Fußball-Meister besiegte am Samstag Parma 3:0 (3:0) und führt drei Punkte vor den Hauptstadtmannschaften AS Roma und Lazio Rom. Der „Österreicher-Klub“ FC Genoa feierte in der sechsten Runde den ersten Saisonsieg.