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Chaos um Superstar

Nächste Wende! Verbandschef will Ronaldo zurück

Fußball International
10.10.2026 21:25
Kehrt Cristiano Ronaldo zurück zum Nationalteam?
Kehrt Cristiano Ronaldo zurück zum Nationalteam?(Bild: AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Von Anatol Szadeczky-Kardoss

Wie jetzt? Soll Cristiano Ronaldo nun weiterhin für Portugal spielen, oder nicht? So ganz klar scheint das nicht zu sein – nachdem der Superstar lokalen Medien zufolge vom portugiesischen Verband gesperrt worden sein soll, erklärte dessen Präsident wenige Stunden später, den Stürmer wieder im Team begrüßen zu wollen.

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„Der Verband, der Trainer und alle Mannschaftskameraden sind sich einig: Wir wollen Cristiano zurückhaben. Ich gehe davon aus, dass er bereits während der Länderspielpause im November zurückkehrt“, meinte Pedro Proenca am Samstagabend.

Cristiano Ronaldo (l.) und Pedro Proenca (r.)
Cristiano Ronaldo (l.) und Pedro Proenca (r.)(Bild: AFP/APA/PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Nur wenige Stunden zuvor hatte die Zeitung „A Bola“ vermeldet, Ronaldo sei vom Verband gesperrt worden. 

Vom Team abgereist
Nachdem er beim 2:1 im Nations-League-Hinspiel in Norwegen nicht eingesetzt worden war, hatte der 41-Jährige das Quartier der portugiesischen Nationalmannschaft vorzeitig verlassen, um Trainer Jorge Jesus wenige Tage später vorzuwerfen, sich nicht an Versprechen gehalten zu haben.

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Während Jesus unbeeindruckt reagierte, meinte, sich keines Fehlers bewusst zu sein, dürfte Proenca nun zurückrudern. Bleibt offen, wie Ronaldo auf das Friedensangebot reagiert ...

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