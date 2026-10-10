Die Joker von Danny Röhl blieben völlig blass

Beim 0:0 gegen den GAK konnten die Salzburger nur selten überzeugen. Defensiv zeigten sich die Bullen immer wieder anfällig, offensiv fehlten Ideen und Durchschlagskraft. Gleich mehrere Akteure blieben hinter den Erwartungen zurück, auch die Joker konnten kaum Akzente setzen. Die Bullen-Noten im Detail.
Früchtl 3
Bewahrte sein Team mehrmals vor dem Rückstand, hatte aber auch Aluminium-Glück.
Lainer 2
Feierte wegen des kurzfristigen Ausfalls von Morgalla (krank) sein Saisondebüt. Der Rythmus fehlte.
Boma 2
Der Abwehrchef tat sich wie Drexler gegen Hofleitner und Co. schwer.
Drexler 2
Nicht sehr stabil.
Schmid 3
Fiel weder auf noch ab.
Barry 2
Kam nicht so zur Geltung wie in den Spielen zuvor.
Krätzig 2
Auf der Sechser-Position war er sehr unauffällig.
Lindström 3
Bemüht bei seinem Startelfdebüt, hatte einen gefährlichen Freistoß.
Kitano 1
Der Japaner kam überhaupt nicht ins Spiel.
Vertessen 3
Holte zwei Freistöße aus guten Positionen heraus, vergab einen „Hunderter“.
Konate 2
Stellte weder als Stürmer noch als Zehner sein Können unter Beweis.
Tabakovic 2
Kam als Joker, blieb aber lange blass. Sekunden vor Schluss vergab der Bosnier einen Sitzer.
Baidoo 2
Sein Tempo ist immer eine Waffe. Rausgekommen ist beim GAK aber nichts.
Camara 2
Brachte dieses Mal keinen Schwung ins Spiel.
Mazurek 3
Zu Beginn auf der Bank, fügte sich solide ein.
Diakite 3
Erstmals seit 6. August stand der Malier wieder bei einem Pflichtspiel am Rasen. Starker Abschluss in Minute 86.
Trainer Röhl 2
Sein Team hatte wenige Chancen. In Hälfte zwei wirkten die Bullen teilweise ratlos. Die Joker setzten zudem kaum Akzente.
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