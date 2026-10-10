Die Joker von Danny Röhl blieben völlig blass

Beim 0:0 gegen den GAK konnten die Salzburger nur selten überzeugen. Defensiv zeigten sich die Bullen immer wieder anfällig, offensiv fehlten Ideen und Durchschlagskraft. Gleich mehrere Akteure blieben hinter den Erwartungen zurück, auch die Joker konnten kaum Akzente setzen. Die Bullen-Noten im Detail.