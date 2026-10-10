Schwalbe? Elfmeter! Aufregung bei Wiener Austria

Aufregung im Bundesliga-Schlager zwischen Austria Wien und Sturm Graz! Eine zunächst als Schwalbe gewertete Szene führte nach einer Korrektur von Schiedsrichter Walter Altmann doch noch zu einem Elfmeter für die Grazer ...
In der 52. Minute wurde Sturms Diakite auf dem Weg in den Strafraum von Austrias Reinhold Ranftl am Knöchel getroffen. Der Grazer blieb zunächst auf den Beinen, machte noch einen Schritt und ging schließlich zu Boden.
Schiedsrichter Walter Altmann wertete die Aktion zunächst als Schwalbe und zeigte Diakite die gelbe Karte. Doch wenig später nahm der Unparteiische seine Entscheidung wieder zurück. Anstelle einer Verwarnung für den Stürmer gab es einen Strafstoß für die Grazer.
Helm kaum zu beruhigen
Das sorgte für völliges Unverständnis bei Austria-Coach Stephan Helm und den zahlreichen violetten Fans in der Generali Arena. Helm diskutierte noch einige Minuten mit dem vierten Offiziellen in seiner Nähe an der Seitenlinie und konnte sich kaum beruhigen ...
Diakite schnürt Doppelpack
Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte souverän: Während Austria-Goalie Samuel Sahin-Radlinger nach rechts sprang, schoss Diakite den Ball flach in die linke Ecke und Sturm stellte auf 2:0.
Über diesen Elfmeter dürfte aber noch länger zu sprechen sein ...
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