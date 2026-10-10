Polarlicht-Chance! Wo sich Blick nach oben lohnt

Ein Blick in den Nachthimmel könnte sich heute Nacht lohnen! Ein kräftiger Sonnensturm hat die Erde erreicht und sorgt auch in Österreich für Polarlichter.
Der Meteorologe der Unwetterzentrale UWZ, Nikolas Zimmermann, bestätigte am Samstagabend auf X, dass der Sonnensturm die Erde getroffen hat. In Norddeutschland seien bereits Polarlichter zu sehen, sofern die Wolken den Blick auf den Himmel freigeben – und auch im Wienerwald konnte das Himmelsspektakel bereits per Kamera festgehalten werden.
Im Westen steigen die Chancen
Die Gesamtwetterlage ist in Österreich jedoch zunächst weniger günstig. Derzeit ist es in weiten Teilen des Landes bewölkt. Im Laufe der Nacht könnten sich die Wolken jedoch vor allem im Westen und Südwesten auflockern. Damit könnten sich insbesondere in Vorarlberg, Tirol und Teilen Kärntens Gelegenheiten ergeben, die Lichterscheinungen zu beobachten.
Entscheidend ist neben der Sonnenaktivität also auch die Bewölkung. Wer sein Glück versuchen möchte, sollte einen möglichst dunklen Standort mit freiem Blick nach Norden aufsuchen. Straßenbeleuchtung und andere künstliche Lichtquellen können die Beobachtung erschweren. Bei schwachen Polarlichtern kann außerdem eine Handykamera mit langer Belichtungszeit mehr sichtbar machen als das freie Auge.
Wie die leuchtenden Schleier entstehen
Polarlichter entstehen, wenn energiereiche, elektrisch geladene Teilchen von der Sonne auf das Magnetfeld der Erde treffen und mit Teilchen in der Atmosphäre wechselwirken. Dabei wird Energie in Form von Licht freigesetzt. Normalerweise sind die farbigen Erscheinungen vor allem in den nördlichen Breiten zu sehen. Bei starken Sonnenstürmen können sie sich jedoch bis nach Mitteleuropa ausbreiten.
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