Polarlicht-Chance! Wo sich Blick nach oben lohnt

Im Westen steigen die Chancen

Die Gesamtwetterlage ist in Österreich jedoch zunächst weniger günstig. Derzeit ist es in weiten Teilen des Landes bewölkt. Im Laufe der Nacht könnten sich die Wolken jedoch vor allem im Westen und Südwesten auflockern. Damit könnten sich insbesondere in Vorarlberg, Tirol und Teilen Kärntens Gelegenheiten ergeben, die Lichterscheinungen zu beobachten.