Kapfenberg Bulls gewinnen Final-Neuauflage

Double-Double von Zotov

Bei Kapfenberg überzeugten Zacheus Darko-Kelly (19 Punkte), Mwani Wilkinson (16) und Ex-Gunner Daniel Köppel (12). Vitalii Zotov verbuchte mit zehn Punkten und zehn Assists ein Double-Double. Die Bulls bauten ihre saison- und bewerbsübergreifende Siegesserie auf acht Spiele aus, während Oberwart in der BSL bei einem Sieg aus vier Partien hält.