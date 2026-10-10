Kapfenberg Bulls gewinnen Final-Neuauflage

Die Hefte Helfen Bulls Kapfenberg bleiben in der win2day Basketball Superliga ungeschlagen. In der Neuauflage des Vorjahresfinales setzten sich die Steirer bei den Unger Steel Gunners Oberwart mit 92:80 (45:39) durch und feierten ihren vierten Saisonsieg.
Die Bulls erwischten einen Blitzstart (19:7), ehe sich die Gastgeber mit einem 9:0-Lauf zurückkämpften. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit einigen Führungswechseln. Während Oberwart deutlich weniger Ballverluste produzierte und häufiger an die Freiwurflinie kam, dominierten die Gäste beim Rebound (40:21).
Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Bulls mit verbesserter Defensive zunehmend die Kontrolle und erspielten sich erneut einen zweistelligen Vorsprung. Oberwart fand vor allem aus der Distanz keine Antworten mehr, auch ein starker Larry Wise konnte die Niederlage nicht verhindern.
Double-Double von Zotov
Bei Kapfenberg überzeugten Zacheus Darko-Kelly (19 Punkte), Mwani Wilkinson (16) und Ex-Gunner Daniel Köppel (12). Vitalii Zotov verbuchte mit zehn Punkten und zehn Assists ein Double-Double. Die Bulls bauten ihre saison- und bewerbsübergreifende Siegesserie auf acht Spiele aus, während Oberwart in der BSL bei einem Sieg aus vier Partien hält.
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