Wals im Halbfinale, PSV kämpft um den Aufstieg

Obwohl fast alle Legionäre fehlten und etliche Teilnehmer an der WM und U23-Weltmeisterschaft fehlten, taten sich die Salzburger gegen Wien viel leichter als im Hinkampf. Schon zur Pause, als man 21:4 führte, war der klare Heimsieg absehbar. Damit ist klar: Wals gewinnt die Ostgruppe fix und trifft im Semifinale auf den Zweiten des Westens. Dort hat aktuell Meister Inzing die Nase vorne, rittert noch mit Hörbranz und Klaus um die vorderen Plätze.„Trotz der Abwesenheit mehrerer Leistungsträger hat sich einmal mehr gezeigt, wie breit unser diesjähriger Kader aufgestellt ist“, betonte Sportdirektor Florian Marchl. Der noch unbesiegte Kristian Cikel steuerte zwei Siege bis 65 kg in gesamt drei Minuten Kampfzeit bei, Innsbruck-Leihgabe David Schober gewann derweil kampflos im Griechisch-Römisch bis 79 kg. Von den Legionären wirkte lediglich der Ungar Erik Szilvassy mit.