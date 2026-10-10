Harry und Meghan: Neue Heimat, getrennte Wege?

Vorstellungen gehen offenbar auseinander

Wie die britische Zeitung „Oxford Mail“ berichtet, soll es unterschiedliche Vorstellungen darüber geben, wie das Paar seine Arbeit und sein Leben in der neuen Umgebung gestalten will. Der Fokus auf eigene Vorhaben könnte dazu beitragen, dass die beiden zunehmend getrennte Wege gehen. Konkrete Hinweise auf eine Trennung als Paar liefert der Bericht allerdings nicht.