Harry und Meghan: Neue Heimat, getrennte Wege?

Neues Zuhause, neue Pläne – und offenbar unterschiedliche Prioritäten. Prinz Harry und Herzogin Meghan sind nach Großbritannien zurückgekehrt, doch statt nur gemeinsam durchzustarten, konzentrieren sich die beiden zunehmend auf ihre eigenen Projekte. Berichte über unterschiedliche Vorstellungen vom Berufsleben werfen nun die Frage auf, wie getrennt die Wege des Paares tatsächlich verlaufen.
Nach Jahren in Kalifornien ist das Paar mit seinen beiden Kindern Archie und Lilibet wieder nach Großbritannien gezogen. In den Cotswolds wollen sich die Sussexes ein neues Leben aufbauen. Doch während die Rückkehr in die Heimat für einen Neustart steht, scheinen Harry und Meghan beruflich unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen.
Vorstellungen gehen offenbar auseinander
Wie die britische Zeitung „Oxford Mail“ berichtet, soll es unterschiedliche Vorstellungen darüber geben, wie das Paar seine Arbeit und sein Leben in der neuen Umgebung gestalten will. Der Fokus auf eigene Vorhaben könnte dazu beitragen, dass die beiden zunehmend getrennte Wege gehen. Konkrete Hinweise auf eine Trennung als Paar liefert der Bericht allerdings nicht.
Auch das Magazin „Closer“ widmet sich den unterschiedlichen Lebenswelten der beiden. Meghan soll sich auf ihre geschäftlichen Projekte konzentrieren, während Harry eigene öffentliche Auftritte und Vorhaben verfolgt. Dabei geht es offenbar weniger um einen offenen Bruch als um die Frage, wie viel Raum die individuellen Interessen innerhalb ihrer Beziehung einnehmen.
Beziehung in einer neuen Phase
Die unterschiedlichen beruflichen Aktivitäten müssen allerdings nicht bedeuten, dass die Ehe in Gefahr ist. Vielmehr könnte die Aufteilung auch eine bewusste Strategie sein, um parallel eigene Ziele zu verfolgen. Ob sich daraus längerfristig neue Spannungen ergeben, bleibt offen.
Fest steht, dass Harry und Meghan nach ihrer Rückkehr nach Großbritannien vor der Herausforderung stehen, ihre beruflichen Ambitionen, das Familienleben und den Umgang mit der Öffentlichkeit miteinander zu vereinbaren. Ob sie dabei künftig wieder stärker gemeinsam auftreten oder ihre eigenen Wege verfolgen, wird sich erst zeigen.
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