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Zoo wurde geräumt

Mann springt in Gehege – Tiger tötet ihn

Ausland
10.10.2026 20:29
Die Attacke der Raubkatze endete tödlich – warum der Mann ins Gehege sprang, ist derzeit noch ...
Die Attacke der Raubkatze endete tödlich – warum der Mann ins Gehege sprang, ist derzeit noch unklar (Symbolbild).(Bild: FOTOSEBEK.CZ)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Mann betritt das Gehege eines Tigers - wenig später ist er tot. In einem Zoo in Nordengland ist es am Samstag zu einem tödlichen Angriff durch eine Raubkatze gekommen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, an denen er trotz des Einsatzes von Rettungskräften noch vor Ort starb.

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Der Vorfall ereignete sich im Yorkshire Wildlife Park nahe der Stadt Doncaster. Nach Angaben der britischen Polizei gingen um 13.35 Uhr Ortszeit Meldungen ein, wonach sich ein Mann im Tigergehege aufhielt. Das Tier griff ihn daraufhin an.

Mann stirbt trotz Einsatz der Rettungskräfte
Wie der britische „Guardian“ unter Berufung auf die Polizei berichtet, wurde der Mann trotz der Bemühungen des medizinischen Personals noch am Unglücksort für tot erklärt. Seine Angehörigen wurden verständigt und werden von speziell geschulten Polizeibeamten betreut.

Rettungskräfte waren mit zwei Krankenwagen, einem Rettungshubschrauber und einem Arzt vor Ort. Die Polizei untersucht die näheren Umstände des Vorfalls.

Tiger blieb im Gehege
Nach dem Angriff wurde der gesamte Zoo evakuiert. Der Tiger blieb im Gehege und wurde bei dem Vorfall nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Für die übrige Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr.

Der Yorkshire Wildlife Park sprach von einem „schwerwiegenden Vorfall“ in seinem Tigergehege. Die Einrichtung erklärte, die Notfallmaßnahmen seien umgehend eingeleitet worden. Man arbeite eng mit den Behörden zusammen, um die genauen Umstände zu klären.

Der Zoo bleibt bis einschließlich Sonntag geschlossen. Die Polizei appellierte zudem an die Öffentlichkeit, kursierende Aufnahmen des Angriffs nicht weiterzuverbreiten.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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