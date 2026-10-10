Zoo wurde geräumt
Mann springt in Gehege – Tiger tötet ihn
Von krone.at
Ein Mann betritt das Gehege eines Tigers - wenig später ist er tot. In einem Zoo in Nordengland ist es am Samstag zu einem tödlichen Angriff durch eine Raubkatze gekommen. Der Mann erlitt schwere Verletzungen, an denen er trotz des Einsatzes von Rettungskräften noch vor Ort starb.
Wie der britische „Guardian“ unter Berufung auf die Polizei berichtet, wurde der Mann trotz der Bemühungen des medizinischen Personals noch am Unglücksort für tot erklärt. Seine Angehörigen wurden verständigt und werden von speziell geschulten Polizeibeamten betreut.
Nach dem Angriff wurde der gesamte Zoo evakuiert. Der Tiger blieb im Gehege und wurde bei dem Vorfall nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Für die übrige Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr.
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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