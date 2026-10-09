NEOS wollen Paketsteuer jetzt „rückgängig machen!“

Kaum eingeführt und schon zum Abschuss freigegeben: Nach der ÖVP wollen nun auch die NEOS die umstrittene Paketsteuer rückgängig machen. Die Abgabe sei „ein Murks“ und gründlich danebengegangen. Die Pinken, die bekanntlich am Samstag eine Mitgliederversammlung in Linz haben, wollen das Thema nun in die Koalition einbringen – und haben in der ÖVP einen prominenten Verbündeten. „Verantwortung übernehmen heißt auch, zu korrigieren, was nicht funktioniert“, heißt es bei den NEOS. Schon in den ersten Tagen zeige sich, wie viele Probleme die Steuer mache. Seit 1. Oktober zahlen Versandhändler mit mehr als 100 Millionen Euro Inlandsumsatz zwei Euro pro Paket, inklusive Umsatzsteuer 2,40 Euro.