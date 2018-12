So mysteriös wird die Spielwelt von „Control“

Die Macher von „Max Payne“ arbeiten an einem neuen Spiel: „Control“. Und in diesem Trailer zeigt uns Remedy, auf welch mysteriöse Spielwelt sich die Spieler freuen dürfen. Da werden Naturgesetze außer Kraft gesetzt und in einem mysteriösen Bürogebäude Dimensionen gewechselt, dass es eine Freude ist. Erscheinen soll „Control“ 2019 für PC, PS4 und Xbox. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung wurde noch nicht genannt.