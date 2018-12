Fairphone sammelt sieben Millionen Euro ein

Der niederländische Smartphone-Hersteller Fairphone will mithilfe einer größeren Geldspritze neue Märkte erschließen. Bei mehreren Investitionsrunden hat die Firma insgesamt sieben Millionen Euro eingesammelt, hinzu kommen Kredite in Höhe von 13 Millionen Euro. Das Geld schaffe eine „stabile Grundlage für die angestrebte nachhaltige Wachstumsstrategie“, erklärte die neue Fairphone-Chefin Eva Gouwens am Dienstag.