Brite bestellt betrunken riesiges Pokémon-Polster

„Don‘t drink and shop!“ Diese Erfahrung hat jetzt auch Callum Underwood machen müssen: Der Brite hatte nach ein paar Bier zu viel in den USA ein riesiges Pokémon-Sitzpolster bestellt. Auf den Alkoholrausch folgte das böse Erwachen: Wie soll das über acht Kilogramm schwere Plüsch-Monster nach Großbritannien kommen? Weil die Versandkosten per Schiff laut eigenen Angaben 1000 US-Dollar (rund 883 Euro) augemacht hätten, entschloss sich Callum kurzerhand, seinen Spontankauf persönlich in die Heimat zu bringen. Seine Odyssee dokumentierte er auf Twitter - und begeisterte damit das Netz.